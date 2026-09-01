Papa León XIV pide rezar por el agua, "un derecho sin fronteras" convertido en mercancía

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió este martes rezar por el cuidado del agua, un recurso que defiende como un "derecho sin fronteras" pero que se ha convertido en una mercancía "olvidando que es un regalo universal".

Así lo expresa en la plegaria de septiembre de la iniciativa "Reza con el papa" dedicada este mes al cuidado del agua, un bien escaso, inseguro o inaccesible para millones de personas y que la humanidad debe aprender a custodiar "con gratitud, justicia y responsabilidad".

En la oración, León XIV pide perdón a Dios porque el agua se haya convertido "en mercancía, olvidando que es un regalo universal, un derecho sin fronteras" y expresa dolor por "tantos hermanos y hermanas que no tienen agua limpia, que caminan kilómetros para encontrarla, que enferman por su escasez".