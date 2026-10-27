Blanchett y Holzer, premiadas con el “Nobel” del arte

Tokio, Japón.- La actriz australiana Cate Blanchett y la artista estadounidense Jenny Holzer recibieron este martes el galardón Praemium Imperiale otorgado anualmente por la Asociación de Arte de Japón, uno de los premios internacionales de arte más prestigiosos del mundo. Blanchett (Melbourne, 1969), actriz y productora de renombre internacional, fue galardonada en la categoría de teatro/cine por su "refinada actuación y amplia labor social", empoderando a cineastas refugiados y amplificando las voces de mujeres y personas trans.

"Al analizar un texto, busco el impacto que las palabras tienen en las personas y los espacios que me rodean", dijo Blanchett en una rueda de prensa tras recibir el premio, "dados los tiempos que vivimos, presto atención a las personas que se niegan rotundamente a escuchar lo que se dice, y los lugares que silencian estas conversaciones". La Asociación de Arte japonesa alabó por su parte las "excepcionales contribuciones artísticas al cine y al teatro" de la actriz, junto con "su dedicación a las causas humanitarias". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En la categoría de pintura, resultó ganadora Jenny Holzer (Ohio, 1950) por haber "desafiado muchas de las convenciones del arte tradicional" con su obra, desde finales de la década de 1970, cuando publicó en Nueva York de forma anónima dos de sus series más icónicas: 'Truismos' y 'Ensayos inflamatorios'.