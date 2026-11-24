Londres, Reino Unido. La princesa de Gales, Catalina, habló sobre cómo afrontar la propia mortalidad tras recibir un diagnóstico de cáncer en 2024. En un documental, reconoció que aceptar que la vida no es infinita puede provocar una transformación personal que, según sus palabras, «suaviza el corazón». Los medios de comunicación divulgaron este martes otro extracto del documental titulado Heal (curar), en el que la princesa, de 44 años, comparte su experiencia con la enfermedad y el proceso de recuperación. En el filme, que la cadena BBC emitirá el día 29, Catalina habla sobre su diagnóstico durante el llamado «Desafío de las Tres Cumbres», una actividad que consiste en escalar los picos más altos de Inglaterra, Escocia y Gales en un solo día.

Durante una caminata, la princesa explica que, después de experimentar un cáncer, «resulta muy difícil volver a ser la persona que eras antes». «El cáncer realmente te cambia. Transforma tu cuerpo, te cambia a nivel físico. Tienes que pasar por tratamientos, cirugías... y todo lo que eso conlleva. Pero el diagnóstico de cáncer provoca un cambio mucho más profundo en tu interior», afirma Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse «Creo que, cuando te ves obligada a afrontar tus propias vulnerabilidades... cuando te enfrentas a tu propia mortalidad, tienes que aceptar que la vida no es infinita. En esos momentos, sí, se produce un cambio. Te abre, te transforma. Creo que suaviza el corazón. Y, una vez que vives algo así, es muy difícil volver a ser quien eras antes. Es entonces cuando puede surgir un cambio», dice.