Kate Middleton reaparece en Italia: su primer viaje oficial tras el cáncer

Londres, Inglaterra.- La princesa de Gales ha llegado este miércoles a la ciudad italiana de Reggio Emilia (norte) para conocer el sistema educativo del país, un viaje de gran valor debido a que es su primer compromiso en el extranjero tras superar el cáncer.

La esposa del príncipe William, heredero de la corona británica, vestida con un traje de chaqueta azul, fue recibida en el centro de la ciudad por el alcalde, Marco Massari, entre otras autoridades locales, y por numerosos curiosos que mostraron banderas británicas.

A su llegada, pudo saludar también a unos cincuenta niños de 5 años de una escuela de Reggio Emilia.