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Kate Middleton reaparece en Italia: su primer viaje oficial tras el cáncer

En una visita de alto valor simbólico, Kate Middleton se traslada a Reggio Emilia para analizar el desarrollo infantil temprano

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 10:46
Kate Middleton reaparece en Italia: su primer viaje oficial tras el cáncer

Se trata del primer viaje fuera del Reino Unido de la princesa desde que anunciara su recuperación, reafirmando su compromiso con la Fundación Real.

 Foto: EFE

Londres, Inglaterra.- La princesa de Gales ha llegado este miércoles a la ciudad italiana de Reggio Emilia (norte) para conocer el sistema educativo del país, un viaje de gran valor debido a que es su primer compromiso en el extranjero tras superar el cáncer.

La esposa del príncipe William, heredero de la corona británica, vestida con un traje de chaqueta azul, fue recibida en el centro de la ciudad por el alcalde, Marco Massari, entre otras autoridades locales, y por numerosos curiosos que mostraron banderas británicas.

A su llegada, pudo saludar también a unos cincuenta niños de 5 años de una escuela de Reggio Emilia.

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La princesa se ha desplazado a esta ciudad para estudiar el enfoque que ha brindado a la educación infantil desde la Segunda Guerra Mundial, un interés que deriva de sus compromisos con el llamado Centro de la Fundación Real para la Primera Infancia.

"Llegada a Reggio Emilia, una ciudad construida en torno a la confianza en los niños y sus ambientes, en las relaciones y en las conexiones que se desarrollan en los primeros años de vida", escribió en su perfil de Instagram.

Además, valoró la colaboración entre familias, educadores y otros miembros de la comunidad en un "compromiso común" para cuidar la infancia y "reconociendo lo fundamental que es invertir en el desarrollo de los niños desde sus primeros años" de vida.

El primer viaje oficial de Kate Middleton al extranjero desde su remisión

Se trata de un viaje importante para Catalina pues es su primer compromiso oficial en el extranjero en más de dos años, desde que en 2024 fuera hospitalizada para someterse a una operación abdominal y se le diagnosticara un cáncer, del que no han trascendido detalles.

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Redacción web
Agencia EFE

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