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Cantante Patrick Bruel es investigado en París tras denuncia por intento de violación

Los supuestos hechos se remontan a noviembre de 1997, durante el Festival de Cine Francés de Acapulco (México). En aquel entonces, la supuesta víctima era asistente de Unifrance

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 17:02
Cantante Patrick Bruel es investigado en París tras denuncia por intento de violación

El célebre cantante también es objeto de una investigación por violación en Saint-Malo.

 Foto: Instagram.

París, Francia.- El célebre cantante francés Patrick Bruel está siendo investigado por la Fiscalía de París en relación con una denuncia presentada el 12 de marzo pasado por intento de violación y agresión sexual, informó este martes la prensa francesa.

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En esa fecha depositó una denuncia en ese sentido la actual directora ejecutiva de Unifrance, Daniela Elstner, al frente de este organismo que se encarga de la promoción del cine francés en el mundo.

Los supuestos hechos se remontan a noviembre de 1997, durante el Festival de Cine Francés de Acapulco (México). En aquel entonces, Elstner era asistente de Unifrance.

El célebre cantante también es objeto de una investigación por violación en Saint-Malo, según la fiscalía de esa ciudad del oeste de Francia, que se inició tras una denuncia presentada el 30 de septiembre de 2024.

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La denunciante acusa a Bruel de violación en octubre de 2012, en el marco del Festival de Cine Británico de Dinard, donde el actor y cantante presidía el jurado.

En Perpiñán (sur), una masajista de unos treinta años también acusó al cantante de agresión sexual durante una sesión de masaje en un hotel en julio de 2019.

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Asimismo, fue objeto de una investigación preliminar por exhibicionismo y acoso sexual tras las acusaciones presentadas en 2019 por otra masajista en un hotel de la isla francesa de Córcega, entre otros casos.

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Redacción web
Agencia EFE

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