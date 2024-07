El cineasta Benoît Jacquot es declarado culpable por violación de dos actrices

“En ambos casos, los denunciantes que informaron de hechos que no figuran en los cargos retenidos serán contactadas personalmente”, destacó la fiscalía.

Los padres de Godrèche consintieron en dar la emancipación legal a la actriz, a su demanda, cuando aún no había cumplido 18 años.

“Estas denuncias (de Isild Le Besco y de Julia Roy) no han prescrito. El periodo que yo he denunciado ha prescrito. Pero me siento escuchada a través de esta decisión”, reaccionó Judith Godrèche en Instagram.

La justicia francesa examina otros casos conocidos, como el del actor Gérard Depardieu, de 75 años, que enfrenta varias investigaciones desde hace años.

Depardieu será juzgado en octubre por agresiones sexuales contra dos mujeres durante una filmación en 2021.