Bolsos Chanel, Hermès y un millón de dólares en premios: así festejó Drake sus 40 años

Los Ángeles, Estados Undios.- El rapero canadiense Drake, cuyo nombre real es Aubrey Graham, celebró el viernes su 40 cumpleaños en el hotel Casa Cipriani de Nueva York. Según informó el medio TMZ, a la fiesta asistieron más de 400 invitados, entre familiares y amigos. El artista llegó al evento con un esmoquin negro de chaqueta brillante y pajarita, según las imágenes difundidas por agencias fotográficas. Entre los asistentes se encontraba Nick Carter, integrante de los Backstreet Boys. El grupo, formado además por Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell y Kevin Richardson, actuó durante la noche, de acuerdo con la misma fuente.

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Tras la actuación, el anfitrión entregó a los presentes bolsos de firmas como Chanel y Hermès. TMZ añade que la reunión adoptó el formato de un concurso televisivo, con premios en metálico que iban desde decenas de miles de dólares hasta un millón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse