Backstreet Boys: ¿Cuánto ganan por cada show de su residencia en Las Vegas?

En Las Vegas, la apuesta de los Backstreet Boys por el espectáculo Into The Millennium se convirtió en uno de los fenómenos musicales más comentados de la temporada. El Sphere, recinto que ha albergado a estrellas internacionales, ahora es testigo del regreso del quinteto con un formato que redefine la rentabilidad de una residencia.
La estrategia ha resultado en un éxito evidente, pues prácticamente todas las fechas anunciadas registran entradas agotadas.
Con una capacidad cercana a los 17,000 asistentes por show y una fuerte demanda de boletos VIP y paquetes especiales, el flujo de público mantiene la recaudación en niveles constantes.
Fue el portal TMZ el que reveló el contrato que asegura a la agrupación cerca de cuatro millones de dólares por cada noche de concierto.
Una cifra que explica por qué el show se ha extendido hasta febrero de 2026.
Uno de los factores clave es el ahorro en costos de operación. A diferencia de una gira internacional, no existe gasto en transporte de escenarios ni en logística de traslados. La producción se mantiene en un único recinto, lo que reduce significativamente los desembolsos y deja un margen mayor de ingresos.
De acuerdo con TMZ, el grupo invirtió entre siete y ocho millones de dólares en gráficos y escenografía, suma que ya recuperaron con creces.
Un empleado del Sphere citado por el medio antes citado explicó que, en este formato, “los artistas pueden alcanzar en este recinto ganancias similares o superiores a las de una gira por grandes estadios”.
Con 14 presentaciones confirmadas y un público que viaja expresamente para presenciarlas, los Backstreet Boys han consolidado en Las Vegas un negocio que se erige como paradigma de la industria del entretenimiento.
Formados a finales de los años 90, el quinteto se convirtió en uno de los grupos pop más exitosos del mundo, con ventas que superan los 100 millones de discos.