Billie Eilish oficia la boda de su hermano Finneas con Claudia Sulewski

Los Ángeles, Estados Unidos.-Finneas O'Connell, productor y hermano de Billie Eilish, se casó con la actriz y youtuber Claudia Sulewski el sábado. La ceremonia tuvo lugar en el rancho San Ysidro, en Santa Bárbara, California, y contó con la propia Eilish como oficiante del enlace.
Entre los asistentes figuraron Justin Bieber junto a su esposa Hailey, Dax Shepard, Kristen Bell, Nina Dobrev, Emma Chamberlain, Jason Sudeikis y Stassie Karanikolaou, entre otros. También estuvo presente Nat Wolff, pareja de Billie Eilish.
Para la ocasión, Sulewski lució varios diseños de Oscar de la Renta. El vestido de la ceremonia fue un modelo de escote descubierto con cuerpo entallado y falda amplia, rematado con un pañuelo al cuello. La actriz explicó a Vogue que la prenda transmitía una sensación especial en el momento de probárselo.
Eilish participó también en la prueba final del vestido a través de una videollamada, donde expresó su emoción por la boda de su hermano.
O'Connell, de 29 años, y Sulewski, de 30, se conocieron en 2018 a través de una aplicación de citas. El músico compuso una canción para ella el mismo día en que se conocieron en persona, según relató en una entrevista con BuzzFeed Celeb en 2019.
La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2025 tras una propuesta durante una escapada a la montaña.