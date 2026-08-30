  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Billie Eilish oficia la boda de su hermano Finneas con Claudia Sulewski

Billie Eilish ofició la boda de su hermano Finneas con Claudia Sulewski, celebrada el sábado en el rancho San Ysidro

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 15:14
Billie Eilish oficia la boda de su hermano Finneas con Claudia Sulewski

Finneas O'Connell, hermano de Billie Eilish, se casó con la actriz Claudia Sulewski en una ceremonia celebrada en Santa Bárbara, California.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.-Finneas O'Connell, productor y hermano de Billie Eilish, se casó con la actriz y youtuber Claudia Sulewski el sábado. La ceremonia tuvo lugar en el rancho San Ysidro, en Santa Bárbara, California, y contó con la propia Eilish como oficiante del enlace.

Entre los asistentes figuraron Justin Bieber junto a su esposa Hailey, Dax Shepard, Kristen Bell, Nina Dobrev, Emma Chamberlain, Jason Sudeikis y Stassie Karanikolaou, entre otros. También estuvo presente Nat Wolff, pareja de Billie Eilish.

Billie Eilish y Justin Bieber protestan contra el ICE en los Grammys 2026

Para la ocasión, Sulewski lució varios diseños de Oscar de la Renta. El vestido de la ceremonia fue un modelo de escote descubierto con cuerpo entallado y falda amplia, rematado con un pañuelo al cuello. La actriz explicó a Vogue que la prenda transmitía una sensación especial en el momento de probárselo.


Instagram

Eilish participó también en la prueba final del vestido a través de una videollamada, donde expresó su emoción por la boda de su hermano.

O'Connell, de 29 años, y Sulewski, de 30, se conocieron en 2018 a través de una aplicación de citas. El músico compuso una canción para ella el mismo día en que se conocieron en persona, según relató en una entrevista con BuzzFeed Celeb en 2019.

La pareja anunció su compromiso en septiembre de 2025 tras una propuesta durante una escapada a la montaña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias