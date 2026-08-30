Billie Eilish oficia la boda de su hermano Finneas con Claudia Sulewski

Los Ángeles, Estados Unidos.-Finneas O'Connell, productor y hermano de Billie Eilish, se casó con la actriz y youtuber Claudia Sulewski el sábado. La ceremonia tuvo lugar en el rancho San Ysidro, en Santa Bárbara, California, y contó con la propia Eilish como oficiante del enlace. Entre los asistentes figuraron Justin Bieber junto a su esposa Hailey, Dax Shepard, Kristen Bell, Nina Dobrev, Emma Chamberlain, Jason Sudeikis y Stassie Karanikolaou, entre otros. También estuvo presente Nat Wolff, pareja de Billie Eilish.

Para la ocasión, Sulewski lució varios diseños de Oscar de la Renta. El vestido de la ceremonia fue un modelo de escote descubierto con cuerpo entallado y falda amplia, rematado con un pañuelo al cuello. La actriz explicó a Vogue que la prenda transmitía una sensación especial en el momento de probárselo.



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