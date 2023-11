Belinda asegura que sus nuevas canciones “tienen dedicatoria”

La cantante mexicana habló de su próximo disco... ¿y lanzó advertencia a su ex Christian Nodal ? El intérprete de “Ya no somos ni seremos” rehízo su vida sentimental junto a la cantante Cazzu , con quien vive en Argentina con su hija recién nacida.

CDMX, MÉXICO. Shakira se desahogó en su música tras su ruptura de Gerard Piqué. ¡Y no ha sido la única! Karol G también se desquitó con “Mi ex tenía razón” y Yailin ‘la más viral ’ le dedicó “Narcisista” a su ex Anuel. Ahora parece que le toca el turno a Belinda.

Belinda asegura que este nuevo disco la ayudó a sanar su corazón. “Yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, no me gustan los líos, los problemas, pero hice catarsis a través de la música en el estudio”, reveló.