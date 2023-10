Bad Bunny sorprende al mencionar a Laura Bozzo y Belinda en su último álbum

A todos les sorprendió lo que dice a continuación: “hoy me levanté aborrecío’ como Laura Bozzo. Con gana’ ‘e dispararle a alguien encima de una pista. Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizá por eso es que tengo la mente bizca”, canta.

Bad Bunny se refirió al Perú en la canción “Mercedes Carota”, del disco “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”. Fue Angel Javier Aviles Monzón, más conocido como YOVNGCHIMI, quien se encargó de nombrar al país en una de las estrofas:

“Yo valgo mil kilos de coca, a mí en la calle no me tocan. Tú no eres bichote, no tiene’ poder y no manda’ en tu canto. Yo ando con la cone planeando la vuelta, en Perú estoy metí’o en un campo”.