Bad Bunny lanza su nuevo disco con indirectas a Kendall Jenner y a su ex Gabriela Berlingeri

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Bad Bunny cumplió su promesa y lanzó su tan esperado nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” hoy viernes 13 de octubre a las 12:00 AM en todas las plataformas digitales. Como era de prever, en cuestión de minutos el cantante se colocó en la cima de las tendencias en redes sociales, gracias a las 22 canciones que componen este disco, en el que se rumorea que lanzó varias indirectas tanto a su novia, Kendall Jenner, como a su ex, Gabriela Berlingeri.

El álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que incluye dos canciones previamente lanzadas: Where She Goes y “Un preview”, ya está disponible en todas las plataformas digitales, pese a que la gran mayoría de sencillos aún no cuenta con videoclips.

“Para todos los que me aman, los amo mucho... y para aquellos que me odian, los amo aún más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA. No solo lo escuchen, disfrútenlo, esto es para ustedes”, expresó el cantante al compartir la noticia en redes.