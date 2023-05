Aseguran que Peso Pluma es nieto de “El Culichi”, famoso narco mexicano

Fue el locutor Pedro Garza, del programa Chisme No Like, quien dio a conocer el presunto vínculo entre Peso Pluma y el aliado del considerado primer capo de las drogas en México.

“El Culichi, hubo uno muy famoso que fue pistolero de Pedro Avilés que fue un jefe de la mafia. Una persona que trabajaba con Pedro Avilés entonces, aparentemente, yo no lo sé, no he platicado con él, no sé si sea el abuelo, si tú lo investigaste seguramente es cierto, de Peso Pluma, pero había dos gentes muy famosas’’, dijo Garza.

Peso Pluma no reaccionado ante las aseveraciones, por lo que se desconoce si tiene vínculos familiares o no con este personaje, que junto a Pedro Avilés Pérez, sembró el terror en México en los 70´s.

Lo que sí es verdad es que hay un corrido muy conocido entre los mexicanos, que habría sido dedicado al presunto abuelo de Peso Pluma y se titula “Eleodoro Elenes”. Esta canción forma parte del álbum “Hermosísimo Lucero”, del compositor Chalino Sánchez.