Taylor Swift y Bad Bunny, los artistas más escuchados en los 20 años de Spotify

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dos décadas después de que una startup sueca cambiara para siempre la manera en que el mundo consume música, Spotify decidió abrir su archivo y mostrar, por primera vez, lo que cientos de millones de oyentes en 184 mercados eligieron reproducir desde aquel abril de 2006.
El resultado fue una fotografía sin precedentes de la era del streaming, y al frente de ella, sin margen para la sorpresa, apareció Taylor Swift.
La cantante estadounidense se sitúa en el primer puesto del listado histórico de artistas más escuchados en toda la historia de Spotify, publicado este jueves por la plataforma para conmemorar su vigésimo aniversario.
Con más de 122 mil millones de reproducciones acumuladas, Swift pasó de registrar 11,900 millones de streams en 2020 a superar los 100 mil millones en marzo de 2025, una trayectoria ascendente que no tiene paralelo entre los artistas activos de la plataforma.
El segundo lugar pertenece al puertorriqueño Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio.
El intérprete reggaetonero fue nombrado artista más reproducido del año por cuarta ocasión en 2025, destronando a Swift, quien había ocupado esa posición los dos años anteriores.
Entre los dos ha existido un duelo constante por la cima de la plataforma desde 2020, cuando Bad Bunny inició su primera racha como el artista anual más escuchado.
Drake ocupa el tercer puesto histórico, seguido de The Weeknd, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, completando así el top 10.
El álbum insuperable
En la categoría de discos, el ranking también deparó sorpresas. El álbum más escuchado en toda la historia de Spotify es "Un verano sin ti" de Bad Bunny, seguido de Starboy de The Weeknd y "÷ (Deluxe)" de Ed Sheeran.
Swift aparece dos veces en el top 20 de álbumes históricos, con Lover en el puesto ocho y Midnights en el 18.
Más allá de las modas
Quizás el dato más revelador del listado es el que encabeza la categoría de canciones. El tema más reproducido en toda la historia de la plataforma es Blinding Lights de The Weeknd, seguido de Shape of You de Ed Sheeran y Sweater Weather de The Neighbourhood.
Que una canción lanzada en 2019 se mantenga en lo más alto después de años de competencia feroz dice mucho sobre su capacidad de fidelizar oyentes más allá de cualquier ciclo de popularidad.
Entre los 20 más escuchados de todos los tiempos figuran también As It Was de Harry Styles, Someone You Loved de Lewis Capaldi, Heat Waves de Glass Animals y Die With A Smile, la colaboración entre Lady Gaga y Bruno Mars que fue la canción global más reproducida del Wrapped 2025 con más de 1,700 millones de streams ese año.
Un hito en el streaming
Spotify, fundada en Suecia en abril de 2006, es hoy la plataforma de streaming más grande del mundo. Concentra más del 31% del mercado global, cuenta con 751 millones de usuarios y 290 millones de suscriptores en más de 184 mercados.
Su impacto en la industria musical es estructural: el streaming representa el 82% de los ingresos generados por la música grabada en Estados Unidos, según la Recording Industry Association of America.