Taylor Swift y Bad Bunny, los artistas más escuchados en los 20 años de Spotify

Los Ángeles, Estados Unidos.- Dos décadas después de que una startup sueca cambiara para siempre la manera en que el mundo consume música, Spotify decidió abrir su archivo y mostrar, por primera vez, lo que cientos de millones de oyentes en 184 mercados eligieron reproducir desde aquel abril de 2006.

El resultado fue una fotografía sin precedentes de la era del streaming, y al frente de ella, sin margen para la sorpresa, apareció Taylor Swift.

La cantante estadounidense se sitúa en el primer puesto del listado histórico de artistas más escuchados en toda la historia de Spotify, publicado este jueves por la plataforma para conmemorar su vigésimo aniversario.

Con más de 122 mil millones de reproducciones acumuladas, Swift pasó de registrar 11,900 millones de streams en 2020 a superar los 100 mil millones en marzo de 2025, una trayectoria ascendente que no tiene paralelo entre los artistas activos de la plataforma.

El segundo lugar pertenece al puertorriqueño Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio.

El intérprete reggaetonero fue nombrado artista más reproducido del año por cuarta ocasión en 2025, destronando a Swift, quien había ocupado esa posición los dos años anteriores.