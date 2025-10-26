  1. Inicio
Animación iberoamericana conquista Japón: el éxito de "Doki Doki Animación Ñ" y su diálogo con el anime

La muestra de cine "Doki Doki Animación Ñ" ha clausurado con éxito su tercera edición en Japón, consolidándose como el puente cultural definitivo entre la animación iberoamericana y el gigante del anime

  • 26 de octubre de 2025 a las 08:43
El aclamado director Fernando Trueba fue protagonista con su película 'Dispararon al pianista', abriendo un diálogo fundamental en Tokio.

 Foto: Instagram

Tokio, Japón.- La muestra de cine de animación "Doki Doki Animación Ñ" clausuró este domingo en Japón tres días de visionados y charlas con directores y creadores, entre ellos el aclamado director Fernando Trueba, configurándose en su tercera edición como el puente entre este género en español y japonés.

“Doki Doki Animación Ñ se consolida como un espacio de encuentro donde las obras iberoamericanas dialogan de igual a igual con la tradición japonesa de la animación", afirmó el director del organizador Instituto Cervantes de Tokio, Víctor Andresco, en un comunicado.

El encuentro arrancó el pasado viernes con la proyección de la cinta de animación 'Dispararon al pianista' (2023), de Fernando Trueba y Javier Mariscal, e incluyó un coloquio en línea con el reconocido directo español.

La tercera edición de 'Doki Doki' acercó al público japonés cintas de animación como la dominicana 'Olivia y las nubes' (2024), la colombiana 'Virus Tropical' (2017) y la española 'Rock Bottom' (2024), entre otras.

Como novedad, según la organización, la muestra de cine estrenó en su tercera edición una colaboración con los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, incluyendo una selección especial de cortometrajes galardonados con un reconocimiento que arrancó su andadura en 2018 en la isla española de Tenerife.

Una colaboración que representa "un paso natural" en la ambición de los Premios Quirino de "conectar la animación iberoamericana con nuevas audiencias", dijo la directora ejecutiva de los galardones, Silvina Cornillón, ya que "Japón es un referente mundial del arte animado".

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

