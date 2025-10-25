  1. Inicio
Jorge Medina atiza contra Dj Chaval y confiesa cuánto cobra por entrevista a políticos

Jorge Medina, del podcast ‘Punto Joven’, atizó contra el integrante de ‘Los Hijos de Morazán’ e hizo una revelación sobre el monto que pide a políticos para entrevistarlos

  • 25 de octubre de 2025 a las 19:35
Tremenda polémica se ha desatado en redes sociales tras un cruce entre Jorge Medina, del podcast Punto Joven, y Dj Chaval de Los Hijos de Morazán. Esto fue todo lo que se dijeron y que ha generado cientos de comentarios hacia los dos bandos.

Foto: El Heraldo
Durante su programa, Dj Chaval le envió un mensaje a Jorge Medina: "Todo los políticos que han estado en este programa no se les ha cobrado ni un solo peso. No somos como aquel... que le da las... a todos los políticos. 80 mil cobra por si le interesa estar con, ¿cómo se llama? Joven no sé qué..."

Foto: Cortesía Los Hijos de Morazán
Dj Chaval dijo que no le importaba si hacían captura del video y por el contrario, quería que el mensaje llegará a Jorge Medina, por lo que tuvo su respuesta.

Foto: Cortesía Los Hijos de Morazán
Medina inició diciendo: "Voy a responderle a este vago, no lo había hecho porque estaba ocupado salvando una leyenda y montando el evento más legendario de Honduras", inició diciendo en relación a un evento que organizó para recolectar fondos a favor de la salud del cantante de reggaeton de Honduras, El Padrino.

Foto: Cortesía redes Punto Joven
"A mí no me vuelvas a faltar el respeto. Yo no cobro 80 mil pesos por entrevista, yo cobro 150 mil", afirmó Medina en relación a lo que cobra a políticos por tenerlos en su podcast.

Foto: Cortesía redes Punto Joven
Continuó: "No ocupo dar las nal... como tú se las diste a Salvador Nasralla por un abrazo y a Roberto Contreras por un pollo chuco. Tú eres bruto diciendo por quién vas a votar en las elecciones, poniendo en riesgo la inversión de todos los inversionistas de Los Hijos de Morazán".

Foto: Cortesía redes Punto Joven
Medina siguió respondiendo a Dj Chaval: "Qué va a pasar con ese proyectito si Salvador Nasralla no gana. Mira cómo se te infla la nariz cuando se refieres a lo que yo genero, eso me da la pauta de que tu bolsillo está vacío".

Foto: Cortesía Los Hijos de Morazán
"Claro, no se gana mucho comiendo hamburguesas, vendiendo camisas y saliendo en bóxer con abdomen falso", esto último en relación a un trabajo hecho por Fancony.

Foto: Cortesía redes Punto Joven
"Cuando te refieras a mí, mencioná mi nombre, yo me llamo Jorge Medina, no Punto Joven. Hablaremos cuando seas patrón y no cuando dividas las ganancias entre siete", respondió.

Foto: Cortesía redes Punto Joven
Finalmente Medina le dijo a Chaval que él y los demás miembros de Los Hijos de Morazán son solo locutores de radio y entraron a redes sociales para poder comer. "Ustedes solo inspiran fumar yerba, yo inspiro facturar", concluyó.

Foto: Cortesía redes Punto Joven
