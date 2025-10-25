Jorge Medina atiza contra Dj Chaval y confiesa cuánto cobra por entrevista a políticos

Tremenda polémica se ha desatado en redes sociales tras un cruce entre Jorge Medina, del podcast Punto Joven, y Dj Chaval de Los Hijos de Morazán. Esto fue todo lo que se dijeron y que ha generado cientos de comentarios hacia los dos bandos.
Durante su programa, Dj Chaval le envió un mensaje a Jorge Medina: "Todo los políticos que han estado en este programa no se les ha cobrado ni un solo peso. No somos como aquel... que le da las... a todos los políticos. 80 mil cobra por si le interesa estar con, ¿cómo se llama? Joven no sé qué..."
Dj Chaval dijo que no le importaba si hacían captura del video y por el contrario, quería que el mensaje llegará a Jorge Medina, por lo que tuvo su respuesta.
Medina inició diciendo: "Voy a responderle a este vago, no lo había hecho porque estaba ocupado salvando una leyenda y montando el evento más legendario de Honduras", inició diciendo en relación a un evento que organizó para recolectar fondos a favor de la salud del cantante de reggaeton de Honduras, El Padrino.
"A mí no me vuelvas a faltar el respeto. Yo no cobro 80 mil pesos por entrevista, yo cobro 150 mil", afirmó Medina en relación a lo que cobra a políticos por tenerlos en su podcast.
Continuó: "No ocupo dar las nal... como tú se las diste a Salvador Nasralla por un abrazo y a Roberto Contreras por un pollo chuco. Tú eres bruto diciendo por quién vas a votar en las elecciones, poniendo en riesgo la inversión de todos los inversionistas de Los Hijos de Morazán".
Medina siguió respondiendo a Dj Chaval: "Qué va a pasar con ese proyectito si Salvador Nasralla no gana. Mira cómo se te infla la nariz cuando se refieres a lo que yo genero, eso me da la pauta de que tu bolsillo está vacío".
"Claro, no se gana mucho comiendo hamburguesas, vendiendo camisas y saliendo en bóxer con abdomen falso", esto último en relación a un trabajo hecho por Fancony.
"Cuando te refieras a mí, mencioná mi nombre, yo me llamo Jorge Medina, no Punto Joven. Hablaremos cuando seas patrón y no cuando dividas las ganancias entre siete", respondió.
Finalmente Medina le dijo a Chaval que él y los demás miembros de Los Hijos de Morazán son solo locutores de radio y entraron a redes sociales para poder comer. "Ustedes solo inspiran fumar yerba, yo inspiro facturar", concluyó.