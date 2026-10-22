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Prime Video renueva "Carrie" para una segunda temporada

La historia de Carrie White continuará en la pantalla. Prime Video confirmó la segunda temporada de la adaptación televisiva de la primera novela de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan

  • Actualizado: 22 de octubre de 2026 a las 16:40
Prime Video renueva Carrie para una segunda temporada

El pasado 7 de octubre se estrenó la primera temporada de "Carrie", con ocho capítulos.

 Foto: Prime Video

Los Ángeles, Estados Unidos.- La plataforma de contenidos en línea Prime Video anunció este jueves la renovación para una segunda temporada de "Carrie", la adaptación televisiva de la primera novela escrita por el aclamado Stephen King.

"Su historia está lejos de haber terminado. 'Carrie' regresa para la segunda temporada en Prime", indicó la plataforma en una publicación en X.

Protagonizada por Summer H. Howell, la serie sigue a Carrie White, una estudiante de secundaria inadaptada que ha pasado su vida escondida entre las paredes de su casa con su devota madre, Margaret (Samantha Sloyan), y que tras la repentina e inesperada muerte de su padre, se ve obligada a lidiar con un escándalo viral de acoso escolar.

Howell se pone en la piel del personaje que popularizó Sissy Spacek en la icónica película de Brian de Palma, que este 2026 cumple 50 años.

La nueva adaptación está dirigida por Mike Flanagan. Junto a la joven intérprete participan en esta serie de Amazon Prime Samantha Sloyan, Siena Agudong, Alison Thornton, Joel Oulette y Josie Totah, entre otros.

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Redacción web
Agencia EFE

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