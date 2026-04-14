Alec Baldwin revela las secuelas físicas que arrastra desde la tragedia de Rust

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las secuelas de la tragedia ocurrida durante el rodaje de Rust siguen marcando la vida de Alec Baldwin, quien recientemente rompió el silencio para hablar, quizá como nunca antes, del impacto físico y emocional que le dejó uno de los episodios más duros de su carrera.

A más de tres años del incidente en el que murió la directora de fotografía Halyna Hutchins, el actor asegura que su cuerpo también terminó pagando las consecuencias de un proceso que lo llevó al límite. En una conversación reciente, Baldwin reveló que desarrolló hipotensión ortostática, una condición que provoca mareos y desmayos al ponerse de pie, y que llegó a experimentar episodios alarmantes: “Me desmayé tres veces”, confesó, al recordar uno de los momentos más críticos tras el inicio del proceso legal y mediático en su contra. Según detalló, la situación fue tan grave que permaneció varios días en cama y necesitó apoyo médico para recuperarse, en un contexto donde el estrés, la presión pública y la incertidumbre parecían no darle tregua.

Lejos de tratarse solo de un episodio aislado, el actor describe este periodo como una etapa profundamente desgastante que impactó todos los aspectos de su vida. Desde su salud hasta su estabilidad emocional y profesional, Baldwin reconoce que la tragedia cambió su cotidianidad y su manera de ver el trabajo. Durante ese tiempo, incluso se alejó casi por completo de los sets de filmación, priorizando su bienestar y el de su familia, mientras enfrentaba uno de los procesos más mediáticos de Hollywood en los últimos años. A pesar del dolor y las secuelas, el actor también habló de la presión que sintió para terminar la película, ya que existían compromisos legales que lo obligaban a regresar al rodaje. Cumplir con esa responsabilidad no fue sencillo: hacerlo significó volver al lugar donde todo ocurrió y enfrentarse nuevamente a los recuerdos de un hecho que aún hoy resulta difícil de asimilar.