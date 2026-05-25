Alec Baldwin critica a Hollywood: "Ha perdido el término medio"

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Alec Baldwin lamentó este lunes que Hollywood haya perdido "el término medio" al desaparecer las creaciones cinematográficas de presupuesto intermedio, un tipo de producción que, a su juicio, permitía dedicar más tiempo al desarrollo creativo durante los rodajes. "Cuando yo era más joven tenías películas de 5 millones, de 50 millones y de 150 millones. Ahora las del medio han desaparecido", afirmó en un encuentro con medios en Granada (sur de España), donde rueda estos días 'El sastre del rey', el primer largometraje del actor español Pedro Casablanc. El actor estadounidense -quien fue acusado de homicidio involuntario tras la muerte en un rodaje de la directora de fotografía Halyna Hutchins cuando se disparó el revolver que sostenía y luego absuelto en juicio- consideró que esa falta de presupuesto dificulta los procesos creativos porque el dinero solo significa una cosa: tiempo.

En esa línea añadió que las películas con presupuestos más ajustados obligan a trabajar rápido y reducen el margen para que actores, directores y guionistas profundicen, se descubran y encuentren matices durante el rodaje. "Quieres tiempo para pensar. Cuando todos se juntan, los actores, el director, todo el equipo... ahí es cuando comienza el proceso real", comentó.

Una película "dulce"

'El sastre del rey' cuenta la historia de un niño en los años 60 que acompaña a su padre, a quien le han encargado confeccionar ropa para el rey de Marruecos. Baldwin reconoció que el filme le agradó desde el primer momento en el que leyó el guion. "Me gusta la historia. Es muy dulce, muy inocente y diferente. Me gustó que fuera distinta, porque muchas películas de ahora son duras. Y esta película es hermosa", manifestó antes de celebrar que España le gusta "especialmente" porque la gente "no es ruidosa" ni "escandalosa" como en EEUU. Preguntado sobre si, como "gran actor de comedia" piensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, necesita "cambiar de sastre", el actor ha respondido que no, que "está perfecto tal y como está": "Es perfecto ahora. Quizá necesite el sastre de un rey... No, no hay ningún rey en América".