La advertencia del papá de Rubí a su hija previo a ingresar a La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, ha sido una de las participantes de La Academia que más críticas ha recibido. Sin embargo, en su paso por el reality show ha tenido el apoyo de sus padres, quienes desde antes del concurso han estado presentes para orientar a su hija en importantes decisiones.

Recientemente, Crescencio Ibarra, el progenitor de Rubí concedió una entrevista para Infobae, en la que detalló el momento en que se enteró de que su hija sería parte de La Academia.

“Rubí estaba en Monterrey y de repente viene acá al rancho y me comenta que ya había hecho casting, la cosa es que ella ya tenía planes”, comenzó diciendo.

Aunque no estaba ajeno a que su hija participara en el programa, el padre de la joven potosina le hizo una advertencia antes de que tomara la decisión de ingresar al concurso de canto.

“Entonces llega y me comenta a mí y yo le digo: Mira mi hija, eso es bien duro, es bien difícil, te van a bombardear, te van a destrozar, pero bueno ahí tú”, le dijo.

“Mira papá, soy consciente de lo que puede pasar, de lo que me pueden decir”, le respondió Rubí, a lo que su padre le dijo “Mi reina, a mi no me queda más que apoyarte”.

