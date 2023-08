CULIACÁN, MEXICO.- El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, celebró sus 30 años de vida con un anuncio importante para sus fans a través de su cuenta de Instagram, donde decide ponerle una pausa en su carrera musical, por lo que se va a retirar de los escenarios.

El cantante de regional mexicano tomó esta decisión para poder darle prioridad a su salud mental y a su familia, pues anteriormente el cantante ha luchando con el estrés y la ansiedad, por lo que necesita tomarse un tiempo para cuidarse.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, explicó el vocalista.