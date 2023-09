A sus 43 años muere el actor y productor Billy Miller, en un hospital de Texas, Estado Unidos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor y productor Billy Miller, conocido por interpretar a Billy Abbott en la telenovela estadounidense “The Young and the Restless”, murió en un hospital de Texas el pasado viernes, cerca de su cumpleaños número 44.

La muerte de Miller se confirmó a través de un comunicado vertido por su representante. “El actor estaba luchando contra una depresión maníaca cuando murió”, dice el comunicado.