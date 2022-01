Affleck habla del fracaso de Gigli, su romance con JLo y su faceta de director  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck no se arrepiente de haber aceptado trabajar en el film Gigli, a pesar de que fue un fracaso en la taquilla y fue destrozada por la crítica.



Durante una entrevista con Matt Damon, el famoso actor dijo sentirse conforme porque fue así cómo conoció a Jennifer López.



“Lo que me enseñó fue cuánto todo alrededor de una película dicta la forma en que la gente la ve. Y el estudio en ese momento, debido a que había comenzado a tener esta relación con Jennifer López, que vendía muchas revistas y parecía generar mucho entusiasmo, como era de esperar, simplemente se aferraron a: ‘Quieren una comedia romántica’”, contó Affleck.



El director de “Argo” señaló que “Gigli” no fue su peor fracaso cinematográfico: “He tenido cinco películas que han perdido más dinero que Gigli. Es solo que se convirtió en una historia en sí misma. El nombre divertido, el romance con Jennifer López y la sobreexposición de eso, fue una especie de tormenta perfecta”.

“Nunca he encontrado virtud alguna en la fama. Probablemente, me salvé de un par de multas de tráfico… He conseguido reservas en restaurantes. Una de las cosas que el tiempo me mostró es que son esos momentos de crisis o dolor los que son lo suficientemente fuertes como para hacerte decir ‘tengo que hacer algo diferente’. Definitivamente, he aprendido más del fracaso que del éxito”, agregó.

Faceta de director

El intérprete afirmó que esa película generó muchos sentimientos negativos en la gente acerca de él y que fue “muy triste y duro”, No obstante, reconoció que si “Gigli” no hubiera sido tan mal recibida, probablemente no habría decidido convertirse en director de cine.



“Realmente no tuve otra opción que dirigir películas, lo que resultó ser el verdadero amor de mi vida profesional. Entonces, de esa manera, fue un regalo. Y pude conocer a Jennifer, la relación que ha sido realmente significativa en mi vida”, contó.



Affleck y López comenzaron a salir durante el rodaje de “Gigli”. Se comprometieron en noviembre de 2002, pero se separaron dos años después. Retomaron su romance en abril de 2021 tras casi dos décadas separados.