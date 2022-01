"Me dio mucha hambre": Bárbara de Regil sufre ataque de pánico en pleno vuelo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un ataque de pánico -que duró 30 minutos y en las alturas- fue la angustiosa experiencia que vivió la actriz Bárbara de Regil tras abordar un avión junto a su esposo e hija.

La protagonista de Rosario Tijeras compartió recientemente una de las viviencias más aterradoras que le ha tocado vivir en su vida y cómo logró -más tarde- superarla.

VEA: Posponen la ceremonia de los Grammy por ola de casos covid

"Me pasó algo que nunca me había pasado en el avión: sentí una presión en el pecho, taquicardia, sudé frío, temblaba, no podía respirar. Todo en menos de 5 minutos", confesó la actriz a través de Instagram.

Seguidamente expresó: "Me bajé del avión con las piernas sin fuerza y me dio mucha hambre".

De acuerdo a Regil, todo sucedió cuando se dirigió al baño del avión. Una vez allí el aeronave comenzó a balancearse bruscamente, provocando que se llenara de terror. "Se siente horrible. Se me pasó comiendo, pero, sobre todo, respirando", recordó en su red social.

+Alejandra Guzmán se contagió de covid-19 por segunda vez: 'Estará aislada'



La estrella de Parientes a la fuerza señaló que la sensación de pánico tardó "30 minutos en desaparecer, pero la fuerte me duró cinco minutos".

En aquel momento, la artista mexicana pidió bajarse del avión, pero, por suerte, pudo manejar y superar su ansiedad.

Ante la inesperada anécdota, muchos de sus seguidores corrieron a felicitarla por decidirse a hablar de la salud mental sin ningún tipo de censura.

"Me dio un ataque de pánico o ansiedad, por primera vez en mi vida", refirió sobre la pesadilla que experimentó.

Asimismo, dio a conocer que estaba acompañada en el avión por su esposo Fernando Schoenwald y su hija Mar de Regil. Posteriormente, Bárbara acudió a un médico después del susto que pasó en los aires.

LEA TAMBIÉN: ¿Cuánto dinero gastó en ropa Kate Middleton durante el 2021? La cifra es colosal