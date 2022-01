Raphy Pina se muestra por primera vez usando grillete electrónico tras su juicio

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Luego de ser declarado culpable por posesión ilegal de armas de fuego, Raphy Pina, el reconocido productor musical, se mostró por primera vez usando el grillete electrónico que le fue colocado por las autoridades puertorriqueñas para tenerlo bajo vigilancia previo a la audiencia programada para el 1 abril de 2022.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el prometido de la cantante Natti Natasha compartió una fotografía que sorprendió a sus seguidores no solo por su grillete electrónico, sino por mostrarse junto a su hija, la pequeña de siete meses llamada Vida Isabelle. "Apenas me conoce y no se imagina lo que uno haría por protegerlos", dijo el empresario.

En la fotografía, colgada en sus historias de la plataforma en la que cuenta con 2.5 millones de seguidores, se observa a Raphy sosteniendo las manos de su pequeña, quien lo mira fija y atentamente. "Cuiden de su familias que "hasta los buenos" le incomoda la felicidad ajena; La mirada que me sigue dando fuerzas", agregó el famoso.

Anteriormente, Pina había publicado una fotografía de su pierna izquierda con el grillete en redes sociales, sin embargo, la fotografía con su hija es la primera en la que deja ver su rostro -aunque aparece usando una mascarilla-.

Culpabilidad

Rafael Antonio Pina Nieves, como en realidad se llama, fue declarado culpable este miércoles en un tribunal de Puerto Rico, por cargos de posesión ilegal de armas de fuego y un arma alterada para disparar de forma automática.



El productor se expone a una condena máxima de 10 años de prisión por cada uno de los cargos, según se conoció tras el fallo.



Uno de los cargos que Pina enfrenta es por la posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal, pues el productor había sido declarado culpable de fraude bancario en 2015, lo que agrava su situación.

