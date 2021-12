"Le dije directamente que no regresaría": Dwayne Johnson responde a súplica de Vin Diesel  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de un conflicto verbal entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, esté último le pidió que volviera a la película Rápido y Furioso, situación que negó "La Roca".



Dwayne y Vin han tenido una relación polémica desde 2016, cuando Dwayne llamó a sus coprotagonistas masculinos en una publicación mordaz de Instagram.



VEA: Kunno recibe duras críticas tras declararse pansexual



Es por eso que el actor del personaje de Luke Hobbs decidió retirarse de la franquicia y no ser parte de la décima y última parte de la popular película de Rápido y Furioso.



Ante esto, Vin Diesel recientemente suplicó a Johnson que regresara, pero la respuesta sigue siendo la misma: No.



ADEMÁS: ¿Cuál es el primer país en recibir el año nuevo 2022?



"Me sorprendió mucho la publicación reciente de Vin", dijo en una entrevista con CNN el miércoles. "En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia".



"Fui firme, pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara", continuó. "También hablé en privado con mis socios de Universal, todos los cuales me apoyaron mucho al comprender el problema".



Además, acusó a Vin de "manipulación" por usar a sus hijos y la muerte de Paul Walker en un intento de cambiar de opinión.



DE INTERÉS: Joan Sebastian "tuvo muchas mujeres, pero muchas lo engañaron", dice su hermano



"Mi objetivo desde el principio fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia de Fast & Furious con gratitud y gracia", dijo Dwayne.