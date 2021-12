Locutor asegura que familia de Vicente Fernández mintió sobre su muerte

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Un amigo de Vicente Fernández aseguró esta semana que la familia del "Charro de Huentitán" mintió sobre su muerte.



El locutor Gustavo Alvite, quien sostuvo una relación amistosa desde hace más de 50 años con el cantante, aseguró en un post en las redes sociales que los intereses ganaron a los cariños dentro de la familia.



“La teatralidad y el sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para “que impacte más”, me “pega” en el ánimo. Pienso que mi amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece. Pero hace algunos años que él ya no decidía por los graves problemas de salud que lo obligaron al retiro digno”, escribió el indignado locutor.

“Ya no quería riqueza. Necesitaba el calor de la familia que dejaba largo tiempo por su oficio. Su proximidad. Quería ser el “Tata”. Pero entonces la fortuna ya se había apropiado de las voluntades… y los intereses ganaron a los cariños. No pudo culminar el éxito su intención primigenia: familia, fortuna y paz”, redactó.



Alvite, además, aseguró que recuerda vivamente el momento en que le ordenaron al asistente de Chente que no le pasara llamadas.





“Su imagen, su voz y el respeto por la gente eran los tres puntos que soportaron su integridad artística. Le ordenaron a Juan José su asistente que no me lo pasaran en el celular. Lo aislaron. Decidieron desde entonces por él. Ya no nos comunicamos más”, siguió.



Contó que dejó de buscarlo para no tener más problemas con la familia, quien años atrás le había evitado decenas de llamadas.

“'Tavo, ya no quiero salir a un escenario porque me da pena', me dijo la última vez que lo ví. Cuanta admiración, ¡todavía más!, sentí por él. Yo viví sus encierros antes de las actuaciones importantes", recordó.