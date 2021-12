¿Por qué Ben Affleck dudó en retomar su noviazgo con Jennifer López?

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El actor Ben Affleck confesó durante una entrevista que lo invadieron muchas dudas antes de retomar su relación con Jennifer López.



Según el ganador de un Oscar, las inseguridades para volver con JLo nacieron porque siempre se cuestionó si dañaría a sus tres hijos -Violet, Seraphina y Samuel-.



"Mira, la responsabilidad que tengo para con mis hijos es la más importante de todas, por lo que no haría nada que pudiera ser destructivo o doloroso para ellos", confesó.



Agregó: "Dicho esto, soy consciente de que mi vida siempre les va a afectar".

Contó que al que menos le afecta su vida como actor es a Samuel, su hijo menor: "El otro día llevé a mi hijo a la escuela y él es el único que no tiene problema en hablar de todo esto. Tiene nueva años y en su escuela hay varios niños mayores que me reconocen. Y mi hijo me mira y me dice: 'Bienvenido a mi vida'".

Separación con Garner

Affleck también confesó que no se separaba de su exesposa por sus hijos, pero se dio cuenta que no eran el mejor ejemplo de matrimonio para ellos, por lo que decidió dejarla.

En unas fuertes confesiones a Howard Stern también dijo que sus problemas de alcoholismo se originaron porque se sentía atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner.



"Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio –también lo sabía– y lo reconocí", expresó.

Jennifer y Ben estuvieron juntos de 2002 a 2004. La pareja se comprometió, pero se presume que la presión mediática perjudicó la relación. Casi 20 años después volvieron a juntarse.