Ben Affleck confesó que bebía para "tolerar" su matrimonio con Jennifer Garner

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Para olvidar lo infeliz que era y la pesadilla que estaba viviendo junto a su exesposa Jennifer Garner, el actor Ben Affleck reveló que comenzó a consumir alcohol.



Durante una entrevista con Howard Stern, en la que se sinceró como nunca antes, el ganador de un premio Oscar confesó que trató de seguir en su matrimonio con Garner por sus hijos.



Affleck confesó que bebía para tolerar su matrimonio y que si siguiera al lado de Garner es muy probable que siguiera consumiendo alcohol.



“Parte de la razón por la que comencé a beber fue porque estaba atrapado”, afirmó el actor de Hollywood.



“Yo estaba como ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue [me] bebí una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, confesó.

“Teníamos un matrimonio que no funcionaba. Lo intentamos porque teníamos hijos. No queríamos que fuera el modelo de matrimonio para los niños. Hicimos lo mejor (...) Es alguien a quien quiero y respeto, pero con quien no debía seguir casado”, aseguró.



Ben reveló que terminaron su matrimonio de una forma amigable y que el "Sabía que era una buena madre y esperaba que supiera que yo era un buen padre. Tenía que estar sobrio –también lo sabía– y lo reconocí".



Ben y Jennifer se casaron en 2005 y se separaron en 2015. La pareja tuvo tres hijos -Seraphina, Violet y Samuel-.



El actor aseguró que ahora su vida refleja la persona quien realmente quiere ser. "Mi vida ahora refleja no solo la persona que quiero ser, sino la persona que realmente siento que soy, lo cual no es perfecto, sino alguien que se esfuerza mucho y se preocupa mucho por ser honesto, auténtico y responsable. Es difícil decir quién se beneficia más sin entrar en detalles chismosos", sostuvo.

Regreso con JLo

Sobre retomar su romance con Jennifer López, el famoso actor dijo que lo pensó dos veces por las repercusiones que esto podría tener en la vida de sus hijos.



“Seguro que se me pasó por la cabeza. Mi responsabilidad para con mis hijos es la más alta responsabilidad. No quiero hacer nada que sea doloroso o destructivo para ellos si puedo evitarlo”, confesó.



Ben y JLo hicieron público su romance en julio de este 2021, luego de varios rumores sobre su regreso.