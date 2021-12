Llevó la punta al escenario y cautivó con su belleza: así sobresalió Rose Meléndez en Miss Universo 2021

EILAT, ISRAEL.- Aunque no logró clasificar entre las 16 semifinalistas del Miss Universo 2021, la hondureña Rose Meléndez destacó como una de las favoritas por muchos en el certamen de belleza más grande del mundo.



La originaria de Limón, Colón, logró robarse las miradas y los aplausos de personas ajenas al país con su exuberante belleza, su carisma y su elegante porte.



Rose, de 27 años, no fue la primera garífuna en concursar representando a Honduras, pero fue la única que llevó su tradicional ritmo punta al escenario, donde fue vista por millones de personas en el mundo.



Fue en la gala preliminar cuando Meléndez desfiló con su traje típico, que representaba los colores de su cultura que con su espontaneidad agregó un plus a su presentación y bailó punta mientras avanzaba dejando a todos sorprendidos, pues ninguna otra de las concursantes mezcló el baile en su número.

Rose se ganó los aplausos de todos e incluso hubo quienes bailaron moviendo los hombros desde sus asientos. El momento fue mágico, pues no había música sonando, fue la hondureña quien imaginó los tambores y el caracol y se meneó como solo ella lo sabe hacer.

Así fue el momento en que Rose Meléndez bailó punta en el escenario del Miss Universo en Israel. Foto: Cortesía El Redactor







Para algunos expertos, eso pudo haberle sumado puntos en la calificación de ese momento, lamentablemente no fue suficiente para ser tomada en cuenta en la gala final.



Otra de las ocasiones en la que la catracha destacó, sin buscarlo, fue cuando las candidatas debían gritar su nombre y el país al que representaban. A Miss Honduras le tocó hacerlo en compañía de Grecia, Guatemala y Haití, pero los internautas no pasaron desapercibido que la hermosa garífuna sobresalía entre las demás.

Con su hermoso cabello suelto y su espigada figura, Meléndez se robaba el foco de atención, pues lució radiante y sonriente en todo momento, segura de su belleza y de su capacidad. Incluso, pese a estar lejos de su país, cuando gritó: "Honduras", se escucharon aplausos y gritos de apoyo, más que los que recibieron otras de sus compañeras.

Así se vio la representante de Honduras junto a sus tres compañeras. Foto: Cortesía El Redactor







Y otra de las fotografías en las que la hondureña lució majestuosa fue cuando las candidatas realizaron un paseo por algunas zonas de Israel y varias de ellas se tomaron una fotografía, en la cual la catracha fue puesta enfrente y pese a que vestía un jeans azul y una camiseta blanca, logró opacar nuevamente a sus compañeras y competidoras.

Esbelta y segura de sí misma lució Meléndez en cada presentación o actividad.



