¿A cuánto asciende la fortuna de Penn Badgley tras su protagónico en You?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Gracias a su participación en la conocida tira juvenil Gossip Girl, el actor estadounidense Penn Badgley dio su salto a la fama en la industria del entretenimiento y, desde entonces, se ha convertido en todo un ícono del romance -sobre todo ahora- con su protagónico en la serie You.

Sin embargo, la carrera del intérprete es sumamente extensa, pues ha hecho apariciones en series como Will and Grace, Daddio, The Brothers of Garcia y What I like about you. Uno de sus primeros roles importantes también lo tuvo en The Young and the Restless como Phillip Chancellor del año 2000 al 2001.

Es así que todos estos trabajos actorales son el preámbulo para los papeles que significaron una diferencia económica importante en la vida de Penn.

Fortuna

Es preciso destacar que, mucho del dinero que ganó el actor proviene de participar en más de 40 shows y películas cinematográficas. Pero, lo cierto es que los puntos altos a lo largo de su carrera han sido Gossip Girl y la perturbadora serie de Netflix, You, que introdujo al asesino en serie Joe Goldberg.

En este personaje, Badgley da vida a un hombre que desarrolla tóxicas obsesiones con distintas mujeres y no duda en asesinar a quien se le cruce en su camino para alcanzar lo que sus deseos le indican.

Pero, entonces, ¿cuál es el patrimonio del actor de 34 años? En su extensa vida profesional ha llegado a amasar una fortuna de entre 8 y 10 millones de dólares.No obstante, aún está muy lejos de llegar al caudal de su colega, Blake Lively, quien tiene un patrimonio de 60 millones de dólares.

En tanto, el éxito de You -que actualmente va por su tercera temporada- seguramente ayudará a que el actor descuente su diferencia con su excompañera de Gossip Girl. ¿Qué te parece?

