Marvel's Guardians Of The Galaxy, una sorpresa en el mundo de los videojuegos

Marvel's Guardians Of The Galaxy, en la parte gráfica luce espectacular con una dirección de arte que nos sorprenderá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marvel's Guardians Of The Galaxy se convirtió en una de las grandes sorpresas del E3 de este 2021. El juego desarrollado por Eidos Montréal y publicado por Square Enix llegó esta semana a Playstation 4/5, Xbox One, Series S/X, PC y Nintendo Switch con una gran dosis de aventura, humor en una de las aventuras más originales desarrolladas del universo Marvel para un videojuego.



Marvel's Guardians Of The Galaxy es un juego de acción y aventura para un jugador con una historia nueva y original de Guardianes de la Galaxia La premisa nos lleva doce años de la Guerra Galáctica y en donde tomaremos el control de Peter Quill (Star Lord) personaje principal de este título, y esto no se traduce únicamente en que sea el único personaje jugable, si no que la trama del juego también lo tratará de esta manera de forma incluso más marcada que en las películas de Marvel.



La historia, sin entrar en muchos detalles, es uno de los puntos más fuertes de la presentación. A lo largo de la aventura veremos como se va desarrollando la relación entre Star Lord, Rocket, Groot, Drax y Gamora en misiones por el espacio que los pondrán al límite y en donde descubriremos más sobre la vida de Peter desde su infancia hasta encuentros con personajes memorables.

El combate en el juego nos invita a estar colaborando con los diferentes guardianes en todo momento.







Es de resaltar lo bien escritos que están cada uno de los Guardianes, tienen su propia personalidad ( muy similar a las películas), con diálogos muy cuidados e hilarantes y en los que iremos conociendo más de cada uno de ellos.



Punto especial la mención a que el juego llega con doblaje latinoamericano, muy acertado y con localización de frases que en más de una ocasión nos arrancarán una carcajada.



En cuanto al gameplay el juegos nos combina el género de aventura con plataformas, puzzle y disparos para los combates. Todo a nivel muy básico sin que estos realmente representen algún reto para el jugador. En el combate tendremos la oportunidad de dar comandos a nuestros compañeros mientras manejamos a Star Lord. El juego nos exigirá hacer combinaciones con otros guardianes para superar situaciones en los diferentes escenarios y hacer el combate algo más variado.



El juego cuenta con un sistema de progresión a través de puntos con los cuales iremos desbloqueando habilidades para cada uno de los personajes.



Marvel's Guardians Of The Galaxy, en la parte gráfica luce espectacular con una dirección de arte que nos sorprenderá a través de los diferentes planetas que visitaremos. En consolas de nueva generación nos permite usar un modo rendimiento que apuesta por más framerate y también está la opción de usar ray tracing.



La banda sonora es de diez, la cual rockea con más de 30 hits clásicos de los años 80, con temas de Bonnie Tyler, Rick Astley, KISS, Hot Chocolate, Mötley Crüe y muchos más. Además de una banda sonora original que escucharemos en momentos puntuales de la historia.



Marvel's Guardians Of The Galaxy es una grata sorpresa para bien, la licencia se ha cuidado mucho en esta ocasión, con una campaña y banda sonora memorables que nos brindarán grandes horas de diversión y nos harán encariñarnos de estos personajes tan particulares del universo Marvel.