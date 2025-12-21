Angelique Boyer regresa con el personaje más ambicioso de la TV mexicana

Ciudad de México, México.- Angelique Boyer lleva casi dos décadas siendo uno de los rostros más importantes de la telenovela mexicana, el género de oro del país nortemericano que actualmente busca actualizarse saltando a las plataformas de streaming retomando personajes icónicos femeninos como ‘Doménica Montero’, protagonista interpretada por la actriz francomexicana. “A mí no me da miedo retomar estas historias(...) con mujeres tan épicas e icónicas que por supuesto deben de retomarse. De esa manera unimos también generaciones pasadas con las nuevas, generamos una conversación de cómo fue para ellas crecer en este mundo y cómo debe de ser para sus hijas”, expresa Boyer en una entrevista con EFE.

Aquello a lo que no tiene miedo la artista conocida por su papel protagónico en ‘Teresa’ (2010) es a realizar una nueva versión de Doménica Montero, la telenovela estrenada en 1978 por Televisa y que aún sigue siendo recordada por tener un personaje principal femenino con unas ambiciones poco características para una mujer de la época. Doménica Montero es una empresaria que, tras ser abandonada en el altar por su prometido, decide volver a su hacienda en el estado mexicano de Morelos para enmendar una nueva vida en uno rancho donde los hombres todavía cumplen un papel de autoridad frente al sexo opuesto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Somos una cultura bastante machista y siempre ponemos estos estereotipos, de pronto poner un personaje como el mío mucho más sensible y afín a sus sentimientos es un acierto”, explica el actor brasileño y coprotagonista Marcus Ornellas, quien interpreta a la pareja romántica de Doménica. Esta historia de amores rotos y no correspondidos es una oportunidad no solo para cambiar algunas narrativas sobre cómo tienen que comportarse los hombres y las mujeres, sino para mostrar un México diferente a los mexicanos y a los millones de hispanohablantes que siguen telenovelas como ‘Doménica Montero’. “Estas historias conectadas a la tierra son súper importantes. Tuve la oportunidad de estar cerca del público en Estados Unidos y sentir la añoranza por sus tierras y por su cultura. Estas son ventanas para ellos, quienes consideran importante conservar en el género melodramático en la pantalla mexicana porque es una gran representación del país”, desarrolla Boyer.

Volver al campo