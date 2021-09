Jennifer López revela los secretos de su éxito como empresaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A sus 52 años, Jennifer López sigue siendo un boom en el mundo del espectáculo, pues ha logrado consolidar su carrera como cantante, actriz y empresaria. Pero, ¿cómo logró brillar en medio de tanta competencia?

Durante una entrevista para Adweek, la "Diva del Bronx" -como se le conoce por haber nacido y crecido en el famoso barrio de Nueva York- confesó que la clave para alcanzar los objetivos está en uno mismo, enfatizando las cualidades personales. "Solo hay una yo", expresó.

"Soy una creadora, artista y empresaria que tiene la habilidad de realmente conectar con la gente", reconoce López sobre sus fortalezas. "Yo lo atesoro y trato de usarlo siempre de la mejor manera", dijo la famosa.

La fortuna de JLo, actualmente, excede los 150 millones de dólares, según Forbes.

Una de las características que ha identificado a la también novia de Ben Affleck es que siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces. Recientemente se reunió con otras empresarias latinas en el Bronx, con quienes compartió anécdotas como parte de su nuevo proyecto filantrópico Limitless Labs.



Además, tiene acuerdos de patrocinio con marcas como DSW y Coach. Asimismo, este año lanzó su marca de productos de belleza JLO Beauty.

La multifacética artista confesó a GQ que "si defiendes tus ideas sin dejarte vencer, aquellos que tengan dudas sobre lo que puedes lograr, eventualmente se rendirán".

Estos son sus mejores éxitos

Jennifer ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

Entre sus éxitos más famosos están "No me ames", "Jenny From The Block", "If you Had My Love", "On the Floor", "El anillo"," Papi", "Ain't It Funny" y "Ain't Your Mama".

Con una línea homónima de ropa, perfumes y con muchos proyectos en mente, Jennifer López es una mujer trabajadora y perseverante, una estrella que brilla con luz propia y que demuestra ser sinónimo de éxito.

