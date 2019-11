Así alcanzó el éxito Jennifer López, la Diva del Bronx

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Desde su interpretación de "Selena" -que la catapultó al mundo de los latinos- hasta sus cinco fugaces matrimonios con famosos, Jennifer López, JLo, no deja de cosechar éxitos en su carrera.

La Diva del Bronx, como se le conoce por haber nacido y crecido en el famoso barrio de Nueva York, tuvo que luchar para alcanzar su sueño: ser bailarina, sueño que llevó a otro nivel, la música y la actuación.

LEA: Bella y llena de vida, Jennifer López cumple 50 años

JLo, descrita como una mujer empoderada, influyente y exitosa, nació un 24 de julio de 1969 y de su vida en el Bronx asegura “ese barrio me ha dado toda la fuerza que tengo hoy en día: toda la energía y la ambición que me definen a diario la conseguí ahí".

Una vagabunda con dignidad

Jennifer López se vio obligada a abandonar su casa tras discutir con su madre cuando decidió dedicarse profesionalmente al baile. “Me vi obligada a dormir en el sofá de la escuela de baile a la que acudía. De la noche a la mañana me convertí en una vagabunda, pero con el orgullo intacto”, confesó durante una entrevista a MTV.

Su vida cambió cuando consiguió su primer trabajo como bailarina en Europa y poco después tuvo que mudarse a Los Ángeles, “todo en menos de un año".

Inició con pequeñas apariciones en vídeos musicales y un primer y pequeño papel en el film My Little Girl, luego logró ingresar a la serie de televisión In Living Color.

La marca de “Selena Quintanilla” en la vida de JLo

La película titulada simplemente Selena (1997) no sólo le permitió el Golden Globe como mejor actriz, sino ganarse el corazón de miles de seguidores latinoamericanos.

Fue la tragedia de “Selena” quien llevó a JLo a convertirse en la actriz latina mejor pagada de Hollywood.

LEA: 10 datos que seguramente no sabías de Jennifer López

En 1999 mostró sus dotes de cantante en el álbum On the 6 con los éxitos “Si tuviera mi amor”, “Waiting for tonight” y “Vamos a hacer ruido”. Desde entonces se mantiene en la cima.

En 2014 derrochó belleza, sensualidad y acaparó todas las miradas en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol al interpretar "We Are One", junto a Pitbull y Claudia Leitte.





JLo, descrita como una mujer empoderada, influyente y exitosa, nació un 24 de julio de 1969. Foto: Instagram.

Cinco parejas y cinco anillos, pero solo dos amores

Jennifer López también es conocida por sus romances con famosos que van desde deportistas hasta cantantes. Su primer compromiso fue con Ojani Noa en 1996. Recibió de él un costoso diamante, pero el amor no valió tanto y el matrimonio duró ocho meses.

Luego se casó con Cris Judd -quien le dio a la Diva del Bronx un diamante blanco- la pareja duró casada solo meses.

Sus mellizos: Max y a Emme nacieron de su relación con Marc Anthony. Foto: Instagram.







VEA: Los cinco lujosos anillos de compromiso que ha recibido Jennifer López

El actor Ben Affleck fue el siguiente en la lista. Le propuso matrimonio a JLo con un diamante rosa pero la relación terminó antes de llegar al altar.

Pese a que era su tercer intento de matrimonio la cantante pronto inició una nueva relación, este vez con el cantante puertorriqueño Marc Anthony, quien además de regalarle un anillo Harry Winston le dejó a los mellizos: Max y a Emme, los únicos hijos de López que son sus dos amores. Marc Anthony fue su relación más larga, duraron siete años casados hasta que llegó el divorcio en 2011.

Dicen que no hay quinto malo y JLo lo confirma con su quinta propuesta de matrimonio del ex jugador de béisbol Alex Rodríguez, su pareja actual con el que ya llevan tres años juntos.

Estos son sus mejores éxitos

Jennifer ha vendido más de 80 millones de discos en el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas discográficas de la historia.

Entre sus éxitos más famosos están "No me ames", "Jenny From The Block", "If you Had My Love", "On the Floor", "El anillo"," Papi", "Ain't It Funny" y "Ain't Your Mama".

Con una línea homónima de ropa, perfumes y con muchos proyectos en mente, Jennifer López es una mujer trabajadora y perseverante, una estrella que brilla con luz propia y que demuestra ser sinónimo de éxito.