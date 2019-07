Romeo y JLo entre mejor pagados de 2018 según Billboard 

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Romeo Santos y Jennifer López estuvieron entre los músicos mejor pagados del 2018, según Billboard.



Ambos artistas son los únicos latinos que aparecen en la lista “Billboard’s Money Makers: The Highest Paid Musicians Of 2018”, publicada en días recientes.



Taylor Swift fue la mejor pagada, con ingresos de 99,6 millones de dólares; seguida por Bruce Springsteen con 53 millones, y Drake, con 52.5.



Santos ocupó el puesto No. 30, con 14.8 millones de dólares, y López el 33 con 14.4 millones.

“Que después de dos décadas sea el único hombre latino en esta lista junto a JLo me llena de mucha satisfacción. Que viva la bachata. Lo que viene será más fuerte”, escribió Santos en sus redes sociales.

En el caso de Santos, el grueso de sus ingresos fueron de su gira, con 12,6 millones de dólares, mientras que por concepto de streaming generó 1,5 millones de dólares. La gira de López, en tanto, generó 13.4 millones de dólares y sus ingresos por streaming 831.000 dólares.



El astro de la bachata, que actualmente promueve su álbum “Utopía”, se presentará el 21 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



Luis Miguel se ganó una mención honorífica como uno de los artistas que habrían estado en la lista tomando en cuenta giras globales. Con 30.8 millones de dólares, el Sol de México se colocaría en el puesto 18 en cuanto a giras.



La lista toma en cuenta ventas de álbumes, streaming, regalías y giras en Estados Unidos.