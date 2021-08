Padre de Meghan culpa a Harry de su cambio: "No siempre me gusta lo que hace"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Thomas, el padre de Meghan Markle, acusa al príncipe Harry por el cambio de su hija.



"Meghan era una persona mucho más cariñosa de lo que lo es ahora. No sé si Harry está detrás de todo eso, pero pienso que él y algunos de sus nuevos amigos la han hecho cambiar", dijo en una nueva entrevista a GB News.



"Quiero a mi hija, pero no siempre me gusta lo que está haciendo", reiteró.

El padre de la duquesa añadió que su hija lleva varios años mintiendo acerca de miles de aspectos de su vida, como algunas de las declaraciones que hizo durante su entrevista con Oprah Winfrey.



De igual manera, Thomas dijo en la entrevista que es Harry el culpable de que no tenga una buena relación con su hija.



"Harry siempre dice: 'Si ves a los paparazzi, estás acabado'. Me sorprende que nunca viniera a verme, o que no me pidiera permiso para casarse con mi hija. Yo estaba tumbado en la cama de un hospital (mientras se recuperaba de una intervención del corazón), hablando por teléfono con los dos para decirles que no podría acudir a la boda, y no han vuelto a dirigirme la palabra desde entonces", agregó.

