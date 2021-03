Enrique se dice "realmente decepcionado" de su padre, el príncipe Carlos

LONDRES, REINO UNIDO.- El príncipe Enrique dijo el domingo que se sintió "realmente decepcionado" por su padre cuando él y su esposa Meghan hablaron sobre dejar Gran Bretaña por el duro trato que recibió por parte de la prensa británica y la falta de apoyo de la familia real.



En una entrevista de dos horas junto a su esposa Meghan Markle con Oprah Winfrey, emitida el domingo por CBS, Enrique dijo que se sentía "realmente decepcionado, porque él pasó por algo similar. Él sabe cómo se siente el dolor".

"Siempre amaré" al príncipe Carlos -heredero del trono- y a su hermano, el príncipe Guillermo, quienes están "atrapados" por las convenciones de la monarquía, agregó.



"Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse. Y les tengo una gran compasión por eso", afirmó.

Asimismo, dijo que él y Meghan hicieron "todo lo posible" por permanecer en la familia real.



"Me entristece que haya pasado lo que pasó, pero me siento cómodo sabiendo que hicimos todo lo que pudimos para que funcionara", señaló.



"Oh, Dios mío, hicimos todo lo posible para protegerlos", comentó a su vez Meghan.

