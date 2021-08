Demi Lovato está "obsesionada" con la exnovia de Maluma, Natalia Barulich

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense Demi Lovato compartió con sus 112 millones seguidores en Instagram que está "obsesionada" con la exnovia de Maluma, la modelo Natalia Barulich, tras publicar una foto en Francia.



Durante sus vacaciones en París, Barulich optó por visitar varios restaurantes y museos de la ciudad del amor. Fue precisamente en el Museo del Luvre donde la joven de 29 años compartió varias imágenes para el deleite de sus casi 4 millones de seguidores en Instagram.



VEA: Demi Lovato: "Me enorguellece" decirles que "me identifico como no binario"

La foto del encanto

Una de las fotografías que llamó la atención Lovato, fue en la que ex de Maluma aparece de espaldas luciendo una falda negra corta, y presumiendo su cuerpo.

Demi Lovato no perdió la oportunidad de reaccionar ante la sexy imagen. "Oh Dios mío", escribió.



Además, compartió la foto en sus historias con el mensaje: "obsesionada contigo Natalia".



Esta en la publicación de Natalia Barulich: