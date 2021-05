Demi Lovato: "Me enorguellece" decirles que "me identifico como no binario"

La cantante detalló que cambiará sus pronombres a they y them (elles) en el futuro. FOTO:AP

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato reveló el miércoles que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un “trabajo autorreflexivo”.



“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que “oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elles) en el futuro”.

Lovato dijo que eligió pronombres de género neutro porque “esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género”.

Agregó: “Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos”.



Anthony Allen Ramos de GLAAD dijo que las personas no binarias viven fuera de las categorías de hombres o mujeres y deben ser respetadas por quienes son.

“Demi siempre ha sido una de las defensoras más vehementes y orgullosas de las personas y los problemas LGBTQ. Al compartir su historia hoy, educará a innumerables personas en todo el mundo y llegará a otras personas no binarias con un mensaje de orgullo”, dijo Ramos en un comunicado.



Lovato, cuyos éxitos incluyen “Sorry Not Sorry”, “Heart Attack” y “Stone Cold”, recientemente dio a conocer sus problemas personales con la salud mental y la adicción en un documental de YouTube, que siguió su viaje antes y después de una sobredosis casi fatal en 2018.





