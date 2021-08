Esposa de Chyno Miranda confirma que se enfermó de covid  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El covid vuelve a acechar la familia Miranda, en esta ocasión afectó a Natasha Araos, esposa del cantante Chyno.



De acuerdo el relato de la pareja del cantante, llevaba algunos días con síntomas de la enfermedad, por lo que decidió hacerse una prueba que resultó positiva.



"¿Se acuerdan cuando yo les mostré la semana pasada que me sentía super mal, que me dolían los ojos, que tenía como una gripe... Me hicieron la prueba y salí positivo", contó todavía sorprendida.

LEA: La dura batalla de Chyno Miranda para recuperarse del covid-19



"De verdad les digo que una de las cosas que más me incomodó de este proceso fue la debilidad y el perder el olfato y el sabor, Qué desagradable", agregó Natasha.



Angustiada, relató que cuando confirmó su contagio su mayor miedo era la salud de su esposo, que a pesar de haber superado la enfermedad, esta en proceso de recuperación de la neuropatía.



"Estaba muy nerviosa con Jesús porque a él todo lo que le vino fue por la covid-19", expresó.



Detalló que el médico le dio unos medicamentos que la ayudaron mucho y en cuatro días ya había dado negativo a la prueba.

ADEMÁS: Kunno sueña con cantar en el medio tiempo del Super Bowl