Paris Hilton sobre su embarazo: "Estoy esperando hasta después de la boda"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La socialité Paris Hilton aclaró los rumores sobre la llegada de su primer hijo junto a su prometido Carter Reum.



Según la multimillonaria recibió cientos de mensajes, hasta de personas de las que no sabía desde hace tiempo, luego que Page Six publicara que estaba emabarazda.



"Me desperté con unos 3,000 mensajes de texto, todos mis iPhones explotaron, los cinco, todos deseándome felicitaciones y muy felices por mí", dijo en el podcast.



"He tenido noticias de personas de las que no he tenido noticias en años", afirmó.



Hilton hasta bromeó que tendría trillizos y que estaba feliz por la maternidad.



Luego aclaró que estaba bromeando y que realmente está esperando hasta después del matrimonio para tener hijos.



"Estoy esperando hasta después de la boda", afirmó.



"Mi vestido se está haciendo en este momento, así que quiero asegurarme de que se vea hermoso y se ajuste perfectamente, así que definitivamente estoy esperando esa parte", aseguró.



Paris también aclaró que no puede esperar hasta el 2022 para tener hijos. Además aseguró que si llegara a tener una hija la llamaría London porque ese siempre ha sido su sueño.

Su hermana Nicky confirmó primero que la publicación había contado mal la historia sobre Paris.