20 años después, Jennifer López y Ben Affleck recrean icónica foto

SAINT TROPEZ, FRANCIA.- Una vez más Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en tendencia en las redes sociales, y no solo por confirmar su relación, sino por haber recreado uno de sus momentos más incónicos.



La pareja que se encuentra en Saint Tropez por el cumpleaños 52 de la famosa cantante paseó por un yate y repitió una de las escenas del video "Jenny from the block".



La imagen captada por los paparazzis muestra a J Lo acostada tomando el sol, mientras Ben pone su mano sobre su trasero. Esta fue la misma posición con la que la pareja posó para el video clip en 2002.

Fue en este mismo yate que López compartió su primer foto oficial con Affleck. Además de mostrar una increíble figura en un bikini de Valentino, también se mostró besando al actor.



La también actriz celebró su cumpleaños en un club nocturno donde se le vio muy enamorada de su novio y compartiendo con las personas que se encontraban en el lugar.