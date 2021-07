Así recuerda la actriz mexicana Erika Buenfil al padre de su hijo cuando se alejó

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Erika Buenfil, que en los últimos meses se ha convertido en la reina de TikTok, aclaró en el canal de YouTube de Yordi Rosado que pese a que su expareja se alejó no le "jodió la vida".



Ernesto Zedillo es el papá de Nicolás, pero cuando deciden separarse con Buenfil no sabían que iban a tener un hijo.



Así le dijo que estaba embarazada

"(Ernesto) reaparece como a mi cuarto o quinto mes. Yo no paraba de marcar a los teléfonos anteriores, que no me contestaba nada. Entonces una amiga en común lo conocía y le dije: 'Te suplico que me des su nuevo teléfono'. Le marqué y me contesta", contó la famosa sobre cómo contactó a Zedillo tras saber que estaba embarazada de él.



"Él creía que yo no estaba embarazada. Le digo: 'Sigo embarazada y quiero verte'. Y lo veo. Me acuerdo perfecto que me dijo que no me preocupara, que él iba a estar al pendiente y que periódicamente iba a haber una comunicación. Yo me sentí mucho más tranquila. Me preguntó si sabía qué iba a ser y le dije que iba a ser hombre", recordó.



Erika Buenfil, por último reconoció que Zedillo "se alejó, pero no me jodió la vida".