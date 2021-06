Billie Eilish se disculpa por bromas racistas contra la comunidad asiática

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Billie Eilish, la cantante y compositora estadounidense, estuvo en el ojo del huracán esta semana ya que circularon varios videos antiguos en los que se muestra bromeando sobre la comunidad asiática. La famosa decidió acudir a sus redes sociales para disculparse públicamente.

La grabación muestra a la famosa cuando tenía aproximadamente 13 años, la joven menciona la palabra 'chink', misma que es catalogada como una forma despectiva hacia la comunidad china, por lo que no tardaron en surgir las críticas de los internautas hacia la artista acusándole de 'racista'.

tw racism



u guys know even if u dont think billie eilish is queerbaiting she is literally l racist and u shouldn’t support her right????? pic.twitter.com/pIZ5QpYBx1