YosStop acusa a Bárbara de Regil de chantajearla para promocionar proteína

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Bárbara de Regil es protagonista, y no precisamente de una telenovela. Esta vez protagoniza un escándalo por las críticas que recibió su proteína.

No solo fue señalada de hostigar al nutriólogo Aries Terreón, por desmentir el contenido de su producto, sino que ahora la youtuber YosStop también acusa a la actriz de chantajearla.

A través de un video que compartió en su canal de YouTube, YosStop reveló que Bárbara de Regil intentó convencerla de promocionar su proteína y mostró las supuestas pruebas (mensajes y audios que le envió vía Instagram).

"Ella me buscó en noviembre de 2019 y me puso: 'Quiero decirte que por alguna razón vi un video tuyo en YouTube, Wow. Fregona y me encantó. Tu voz, tu actitud y todo, Que pena tu vida', así se llamaba el video, Le puse: 'Hola, gracias. Luego hay que hacer algo'", compartió junto a las capturas de los mensajes.



Meses después, en septiembre de 2020, Bárbara de Regil volvió a ponerse en contacto con ella a través de Instagram, donde le preguntó si tomaba proteína y le pidió que aceptara su producto. "Por favor te suplico, déjame mandarte la mía es 100% origen vegetal. No tiene nada sintético, nada. El sabor es un sabor natural no artificial", fue el mensaje que le mandó Regil a YosStop.

Pero YosStop rechazó promocionar la proteína, ¿cuál fue la razón?

La youtuber aceptó recibir el producto y un día antes de que se la entregaran Bárbara de Regil le volvió a escribir para pedirle un favor: "Pruébala primero siente como no te inflama, disfrútala muchísimo y si te gustó y te nace me regalas una historia, si no no te preocupes".



"Desde ahí me cagó un poco porque wey si me la estás mandando no me pidas que lo publique si ni siquiera me ha llegado y no lo he probado (...) Primero me la manda como un "regalo" y luego me la quiere atorar, me la quiere empinar para que yo lo publique", agregó.

Al final la youtuber decidió probar la proteína de Bárbara de Regil, la cual le pareció muy "equis", en ese momento dio con el video de Aries Terreón, el nutriólogo que desmintió su contenido, razón por la decidió no promocionarla.

"No puedo compartir esto, no puedo decirle a la gente que tomé algo que ni siquiera es lo que dice ser y que nada más te lo venden como algo que no es cierto (...) Pasó el tiempo y me puso: 'Quería ver si podrías regalarme una historia con la proteína por favor. Para mí sería algo maravilloso y si en algún futuro tú necesitas el apoyo de lo que sea yo con mucho gusto te lo daría', ya desde ahí dices pinche hipócrita".

La youtuber posteriormente se dio cuenta que Regil había borrado todos los audios, sin contar que ella los había guardado porque se los había enviado a su mánager para pedirle un consejo sobre el tema. En uno de ellos se escucha a Bárbara de Regil querer pactar un acuerdo de publicidad con la influencer.

Cuando YosStop le mandó un audio diciéndole que no podía cerrar contrato, esto fue lo que contestó: 'No me digas, me hubieras dicho. Obvio entiendo perfecto que si te quitaron la proteína, por supuesto que no puedes. Entiendo perfecto el tema de la publicidad, lo entiendo muy bien, pero me hubiera encantado que me dijeras antes de mandártela porque pues ahora sí que yo estoy absorbiendo ese costo y sólo tengo muy poquitas para dar al mes'", le respondió Regil.

Aquí la tiradera entre Bárbara Regil y YosStop