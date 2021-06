"No nací en una familia normal", José Eduardo se quiebra en llanto al hablar de Eugenio Derbez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El pasado domingo se celebró el Día de Padre en México y varios países, por esa razón, los integrantes del programa "Miembros al aire" recordaron emotivos momentos que vivieron junto a sus padres, logrando tocar el corazón de José Eduardo Derbez, uno de sus presentadores.



El conductor, hijo del actor Eugenio Derbez, no pudo contener el llanto al hablar de lo difícil que fue para él crecer sin su padre al lado y sobre el proceso que ha significado intentar convivir con él varios años después.



Sus compañeros lo sorprendieron con un hermoso video que fue grabado por su padre en el que le dijo: "Yo soy de los que creo que los hijos escogen quiénes serán sus papás, así que gracias mi amor por escogerme como tu papá. Estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que has logrado, de la persona que eres. Te amo con toda mi alma, feliz Día del padre para mí, pero también gracias a ti. Te amo", le dijo Eugenio en medio de besos y palabras de cariño como "hijo hermoso", "chaparrito" y "mi amor".

De inmediato, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del también actor y youtuber, pues no pudo evitar recordar lo duro que fue crecer sin escuchar esas palabras. "Siempre he entendido que no nací en una familia normal, y ver a otros compañeros en la escuela que siempre estaban sus papás presentes, era muy difícil", se sinceró.

Una relación complicada

Los compañeros del programa le preguntaron a José Eduardo qué sentía al recibir ese mensaje de su padre, luego de que algunas personas le dijeron que "ese día nunca llegaría", ante lo que él respondió que el día en el que por fin pudieron acercarse, fue todo lo que necesitaba para que la ausencia anterior dejara de importar.



Además, confesó que su madre, Victoria Ruffo, no tiene una buena relación con su padre y cuando le preguntaron si le gustaría que hubiera un acercamiento entre ellos, respondió de forma categórica: "¡No, ni Dios lo quiera!, entiendo por qué se separaron. No entiendo ni cómo se juntaron, es agua y aceite, y se los he preguntado a los dos, les digo '¿cómo carajos se enamoraron?'", relató entre risas.

