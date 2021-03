Ricky Martin enciende las redes con sensual foto en Instagram  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Ricky Martín encendió las redes sociales este lunes al publicar una sugestima fotografía en la que aparece en el baño.



Los seguidores del cantante puertorriqueño se enloquecieron cuando vieron la foto en la que aparece Ricky sentado dentro de la ducha sin ropa.

“Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies (head, shoulders, knees and toes, knees and toes)”, escribió el cantante refiriéndose a la popular canción infantil estadounidense.



La imagen fue tomada por el esposo del puertorriqueño, Jwan Yosef.



Martín, quien recientemente sacudió a sus seguidores por su nuevo look de barba blanca, se encuentra en su mejor momento creando nueva música y cuidando de sus pequeños.

