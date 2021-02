Las reglas que ordenó Jennifer López y debe obedecer Alex Rodríguez 

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Ante rumores de una nueva infidelidad de Álex Rodríguez, su pareja, la cantante Jennifer López, le dio un ultimátum que incluye nuevas reglas, aseguró una fuente a la revista Us Weekly.

Aunque son pocas, las reglas son muy rígidas. Entre ellas destaca tener acceso las 24 horas a su teléfono celular, la capacidad de rastrear su paradero y además “toques de queda nocturnos cuando está fuera con sus amigos”, dijo la fuente.



Además, JLo le puso “un límite de tres bebidas” cuando esté fuera de la ciudad.



También limitó sus viajes solo a menos que compruebe que es un asunto de negocios. De ser así la tripulación en el avión privado será “solo de asistentes de vuelo masculinos”.

VEA: Lyn May confiesa que desenterró a su esposo muerto para acostarse con él

Escándalo de infidelidad

Días antes, la relación entre Jennifer y Alex había experimentado una nueva crisis cuando surgieron rumores de que él tenía una aventura con Madison Lecroy.



Fue la propia modelo quien reveló que intercambió mensajes privados con la estrella del béisbol, pero aclaró que nunca pasó nada entre ellos.



“Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes directos”, insistió a principios de este mes en la citada publicación. “Nunca lo he visto personalmente”, afirmó al portal Page Six para poner fin a los rumores que aseguran que tuvo un amorío con el novio de López.



VEA: Galilea Montijo se infecta de coronavirus por segunda vez



No obstante, un compañero del elenco del reality “Southern Charm”, Craig Conover, afirmó que ella “viajó a Miami para tener sexo con un exjugador de MLB muy famoso”. Ante tal afirmación, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada”.



López y Rodríguez iniciaron su relación hace cuatro años y se comprometieron en 2019. Han tenido que aplazar su boda en dos ocasiones debido a la pandemia por coronavirus.



LE PUEDE INTERESAR: En primera fila: Deléitese con los éxitos musicales del cantante hondureño Polache