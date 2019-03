Jessica Canseco reacciona ante rumores de infidelidad con Alex Rodríguez

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Jessica Canseco, la exesposa del beisbolista José Canseco, habló públicamente sobre los rumores de la supuesta infidelidad con Alex Rodríguez mientras es novio de Jennifer Lopez.



La modelo estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que sí conoce a Arod, pero que no lo ha visto en más de cinco años. Asimismo, le dijo a su exmarido que se fuera con sus amigos alienígenas.



Con esto la mamá de la hija de Canseco intenta poner punto final a las declaraciones de su ex.

Esto escribió en Twitter:

Esas falsas acusaciones que José está inventando no son ciertas. Conozco a Alex desde hace muchos años y no lo he visto por más de cinco. Ciertamente no he dormido con él. He sido amigable con los dos, con él (Arod) y Jennifer. En cuanto a José, él puede seguir jugando con sus amigos alienígenas.



De hecho yo no utilizo twitter, tuve que descargar la app otra vez y no miro televisión por lo que no tenía idea de lo que estaba pasando. La última vez que vi a Alex estaba con Torrie y yo llevé a mi novio a la cena. Solo somos amigos, por Dios.



Los rumores de infidelidad comenzaron un día después del anuncio del compromiso de Alex y JLo durante unas vacaciones en Las Bahamas.